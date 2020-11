Napoli corsaro in Croazia si rilancia in Europa League

Inizia in salita la sfida di Europa League del Napoli. Gol del Rijeka con Muric al 13'. il Napoli trova prima il pareggio con Demme che sfrutta un assist di Mertens.

Nella ripresa decisiva un'autorete di Braut su colpo di testa di Politano al sessantaduesimo. I croati restano all'ultimo posto mentre Az, Real Sociedad e Napoli sono ora appaiate a sei punti. Decisivo per la qualificazione il girone di ritorno.

No alle nazionali

"Sicuramente sarebbe opportuno in un momento così delicato lasciare i calciatori il più possibile tranquilli e isolati e anche noi crediamo che sarebbe meglio se li lasciassero a Napoli", è stato il commento su Sky Sport di Cristiano Giuntoli, in merito alle convocazioni in Nazionale dei giocatori azzurri in un momento particolarmente rischioso a causa della pandemia Covid.