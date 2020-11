Rijeka-Napoli, come vedere la partita

Terzo impegno stagionale europeo per il Napoli di Rino Gattuso. Gli azzurri scendono in campo in Croazia alle ore 18,55 per la terza giornata dei group stage di Europa League contro il Rijeka.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 253. La gara sarà visibile in streaming anche su Sky Go e sulla piattaforma NowTv.

La telecronaca sarà di Maurizio Compagnoni, con il commento tecnico di Luca Pellegrini. I collegamenti da bordocampo saranno a cura di Massimo Ugolini.