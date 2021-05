Rigore su Cuadrado inesistente, è lui che commette fallo: l'ira dei tifosi azzurri

Con la vittoria sull'Inter la Juve mette pressione al Napoli per l'ultimo posto in Champions

Non si placano le polemiche dopo il match di campionato di ieri tra Juventus e Inter, terminato con la vittoria 3-2 dei bianconeri. Con questo risultato i piemontesi mettono pressione al Napoli che gioca alle 12.30 contro la Fiorentina (che evoca gli spettri del campionato perso dal Napoli di Sarri nel 2018) per il tanto agognato ultimo posto in Champions League.

La gara tra Juventus e Inter è stata caratterizzata da tanti errori arbitrali da una parte e dall'altra, ma ciò che sta facendo discutere è il rigore assegnato ai bianconeri a pochi minuti dalla fine della partita dall'arbirtro Calvarese per un presunto fallo di Perisic su Cuadrado. Secondo commenti autorevoli non di parte, in primis di Del Piero a Sky, è Cuadrado a cercare la gamba di Perisic e non viceversa. Sarebbe stato dunque più giusto assegnare una punizione per l'Inter. Tra l'altro il rigore dato alla Juve è stato commentato in maniera sarcastica in diretta anche dai telecronisti inglesi.