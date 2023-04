Penalizzazione alla Juventus, la sentenza sul ricorso: i possibili scenari

I tifosi del Napoli dopo la delusione di ieri sera per l'uscita dalla Champions League osservano oggi, da spettatori interessati, le sorti della penalizzazione di quindici punti che riguarda la Juventus.

Alle 14.30 inizierà infatti l'udienza sul ricorso presentato dai bianconeri dopo il -15 punti che è stato loro inflitto lo scorso gennaio. La Juventus al momento si ritrova al settimo posto in classifica a 44 punti, fuori dall'Europa. Nell'ipotesi dovesse vedersi restituiti i punti che reclama, il club torinese si ritroverebbe al terzo posto in classifica, a 2 lunghezze dalla Lazio e a 16 dal Napoli, questo alla vigilia dello scontro diretto con gli azzurri di Spalletti.

Sono tre le possibili sentenze che ci si attende oggi. Una possibilità è che il ricorso venga accolto. In tal caso si annullerebbe con effetto immediato la sentenza della Corte federale d’Appello, e con essa non solo la penalizzazione di 15 punti e le inibizioni per gli ex dirigenti bianconeri.

Un'altra possibilità è che il ricorso venga respinto. Resterebbe la penalità, e a quel punto la Juve potrebbe soltanto ricorrere al Tar per un risarcimento ma senza che una sua sentenza possa influire ulteriormente sulla classifica della Serie A.

Infine c'è la possibilità che la questione venga nuovamente rinviata alla Corte federale d'Appello: in tal caso i 15 punti verrebbero sì restituiti, ma in attesa del nuovo giudizio.