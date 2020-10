Grassani: "Il Napoli ritiene ingiusta la sentenza del Giudice Sportivo. Andremo avanti nel nostro iter"

Il legale del Napoli, l'avvocato Mattia Grassani, ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli la sentenza del Giudice Sportivo Mastrandrea, che ha inflitto agli azzurri il 3-0 a tavolino ed un punto di penalizzazione per la mancata disputa del match contro la Juventus: "Il Napoli e il sottoscritto ritengono ingiusta la sentenza del giudice sportivo. Preannunciato il reclamo e richiesto accesso agli atti, tra cui c’è un importante dossier della Procura Federale. La sentenza, sicuramente attaccabile, è pregna di passaggi non sostenibili in secondo grado. Soprattuto sull’aspetto del principio di gerarchia. Il Napoli già dal sabato aveva ricevuto indicazioni a non partire. Nelle ore successive l’Asl ha solo ribadito la sua decisione”.

“Stiamo integrando la nostra documentazione per il ricordo, con altre testimonianze di esponenti dell’Asl ai vari organi di informazione venute fuori nei giorni scorsi. Se il ricorso non venisse accolto, sarà scontata la continuazione del nostro iter con i successivi gradi di giudizio", ha aggiunto l'avvocato Grassani.