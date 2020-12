Restituito il punto, si torna allo Juventus Stadium: il Napoli esulta come dopo una vittoria

Un'esultanza come dopo una vittoria: così, secondo quanto riferito dall'Ansa, i giocatori del Napoli hanno accolto la decisione del collegio del Coni che ha deciso di far rigiocare Juve-Napoli e di restituire agli azzurri il punto di penalizzazione. I calciatori azzurri erano allo stadio Maradona per l'allenamento quando, nello spogliatoio, la comunicazione della sentenza è arrivata, rallegrando l'intero gruppo. La squadra è consapevole della grande attesa che ora ci sarà per questa partita che finalmente esce dai tribunali per tornare in campo.

De Luca

"Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso del Napoli contro le decisioni prese nelle scorse settimane a danno della società e della squadra. L'accoglimento del ricorso ripristina giustizia e correttezza. Si riconoscono come valide e irrinunciabili le ragioni di tutela della salute espresse dalle decisioni delle Asl di Napoli, e soprattutto si ripristinano i valori della lealtà sportiva, clamorosamente violati dalle precedenti sentenze. Non si può non esprimere una piena e grande soddisfazione e l'apprezzamento per la decisione del Coni": così, su facebook, il Governatore della Campania Vincenzo De Luca.