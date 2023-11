Gli ultras del Napoli ricordano Maradona a tre anni dalla sua scomparsa: l'evento

A tre anni dalla scomparsa, Napoli celebra ancora una volta Diego Armando Maradona. L'appuntamento allo stadio intitolato al Pibe de Oro è fissato per sabato 25 novembre, a partire dalle ore 21, per la celebrazione dedicata all'ex capitano del Napoli con una 'torciata' in suo ricordo.

“Un evento che richiamerà migliaia di tifosi del Napoli come ogni anno. subito dopo il match che gli azzurri disputeranno a Bergamo". A comunicarlo sono gli ultras partenopei, promotori dell'iniziativa per il secondo anno consecutivo, che hanno annunciato un grande flashmob con torce alla mano per illuminare la notte di Napoli e per commemorare la scomparsa del fuoriclasse argentino.

Gli ultras invitano tutti i tifosi a presentarsi all’esterno dello stadio di Fuorigrotta: "L'iniziativa vuole essere un tributo vibrante e passionale a colui che ha scritto pagine indelebili nella storia del calcio e nel cuore di Napoli. La torcia, simbolo di passione e amore per il calcio, sarà accesa per illuminare il cammino dei ricordi, sottolineando che il numero 10 non è solo un numero di maglia, ma un'eredità del popolo napoletano. Il Napoli, insieme ai suoi tifosi, continuerà a onorare la memoria di Diego Armando Maradona, celebrando non solo il giocatore straordinario, ma anche l'uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio mondiale”.