Errori arbitrali, la proposta di Renica: "Mettiamo ex calciatori al Var"

La giornata di campionato che si è appena conclusa, è stata l'ennesima ricca di polemiche in Serie A a causa degli errori arbitrali. In particolare il calcio di rigore concesso alla Juventus allo scadere dall'arbitro Calvarese nel match contro l'Inter, per presunto fallo di Perisic su Cuadrado, ha scatenato tantissime discussioni.

Sull'argomento è intervenuto sui social anche l'ex difensore del Napoli Alessandro Renica, che ha lanciato una proposta interessante per migliorare il Var, ovvero quella di inserire ex calciatori a coadiuvare il lavoro degli arbitri che si occupano del Video Assistant Referee per comprendere meglio le situazioni di gioco e di contatto in campo.

"Ho sempre pensato che la parte più sana di questo ambiente siano i giocatori o gli ex. Noi al VAR, per il bene di questo sport", scrive Renica su Facebook.