Renica in visita al Centro Paradiso di Soccavo: "Mi ha fatto male vederlo ridotto così"

L'ex difensore del Napoli Alessandro Renica si è recato a Soccavo in visita al Centro Paradiso, fino all'estate 2004 centro sportivo che ospitava gli allenamenti della prima squadra azzurra.

"Mi ha fatto male vedere il Centro Paradiso ridotto così. Una fitta al cuore. Il luogo dove si allenava il più grande giocatore di tutti i tempi nel degrado più assoluto. Sono a disposizione nel sensibilizzare (nel mio piccolo mettendomi a disposizione) chiunque voglia riqualificare e valorizzare questo luogo, magari creando una scuola calcio per ragazzi. Uniamoci e lottiamo per non disperdere la storia del calcio Napoli ed il suo glorioso ed unico passato", scrive Renica sui social.