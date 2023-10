Di Lorenzo: "Reazioni ai cambi? Ne stanno succedendo un po' troppe e non va bene"

"Reazioni ai cambi? Sicuramente dobbiamo evitare certi tipi di atteggiamenti. In questo momento, poi, sicuramente fanno più clamore perchè non stanno arrivando i risultati. E' una cosa che sicuramente non va fatta, perchè dobbiamo avere rispetto per chi entra, per la scelta dell'allenatore. Sono cose che sistemeremo all'interno dello spogliatoio e della squadra, per cercare di evitarle. A caldo ci può stare una piccola reazione, ma in questo momento ne stanno succedendo un po' troppe e questa cosa non va bene". Così Giovanni Di Lorenzo ha parlato al termine di Napoli-Fiorentina ai microfoni di Sky Sport, rispondendo ad una domanda dell'ex difensore della Nazionale e del Milan Alessandro Costacurta sulle reazioni contrariate di alcuni calciatori azzurri al momento della sostituzione.

Il capitano azzurro ha poi risposto anche ad una domanda sul 'consiglio dei saggi' di cui ha parlato di recente Garcia: "Io ne faccio parte. Abbiamo questo gruppo per parlare con il mister. Frizioni con l'allenatore? Non ci sono assolutamente. Sicuramente è un momento delicato perchè non stiamo facendo benissimo e andando sotto il nostro livello di squadra. Dobbiamo cercare di stare uniti e provare ad uscire da questa situazione. Non siamo felici perchè la classifica non ci piace e non ci soddisfa. Il campionato è lungo, ma dobbiamo iniziare a fare di più tutti quanti".