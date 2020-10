Real Sociedad-Napoli, Gattuso punta su Petagna e su un centrocampo di sostanza

Napoli in campo in Spagna contro la Real Sociedad per il secondo match dei group stage di Europa League. Gattuso cambia volto alla squadra che ha affrontato domenica scorsa il Benevento, puntando in attacco su Petagna e Politano, decisivi contro i giallorossi, e su un centrocampo di maggiore sostanza.

Il tecnico azzurro sceglie, infatti, contemporaneamente Bakayoko, Demme e Lobotka. In porta torna titolare Ospina. Turno di riposo per Di Lorenzo e Manolas, rimpiazzati da Hysaj e Maksimovic.

Questa la formazione che scenderà in campo dall'inizio: Ospina, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Politano, Lobotka, Insigne; Petagna.