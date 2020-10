Gattuso: "Successo meritato, ci giocavamo il 50% delle possibilità di qualificazione"

"E' stato un successo per nulla facile e lo abbiamo meritato". Così Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Real Sociedad.

"Stasera ci giocavamo il 50% delle possibilità di qualificazione nel girone. La squadra mi è piaciuta tanto a livello tattico, abbiamo affrontato una squadra che soprattutto sul suo campo è fortissima e siamo riusciti a tenere grande intensità. Probabilmente potevamo fare meglio sotto il profilo della qualità, ma in generale sono orgoglioso dei mie ragazzi e di questo gruppo perchè mi dimostra sempre attaccamento e carattere. Nonostante i tanti cambi abbiamo disputato una gara ad alti ritmi, sempre con attenzione ed equilibrio. Questo significa che ho una base importante su cui lavorare. Questi ragazzi mi danno sempre la massima disponibilità e in campo si vede. Sento mia questa rosa e la ritengo di alto livello. Non so dove potremo arrivare, so solamente che proseguendo così abbiamo grandi margini per poter cogliere i nostri obiettivi e poi, magari, guardare ancora più avanti", le parole del tecnico azzurro riportate dal sito ufficiale del Napoli.