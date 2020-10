Real Sociedad-Napoli, i convocati: Gattuso ritrova Zielinski ed Elmas

Gennaro Gattuso può sorridere in vista della trasferta di Europa League in terra spagnola contro la Real Sociedad. Il tecnico del Napoli ritrova, infatti, per l'occasione anche Zielinski ed Elmas. I due centrocampisti tornano a disposizione dopo essere rimasti ai box per circa tre settimane, causa Coronavirus.

Nell'elenco dei convocati per la spedizione iberica figura regolarmente anche Bakayoko, uscito malconcio domenica scorsa dalla sfida contro il Benevento.

Questo l'elenco completo dei convocati: Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne.