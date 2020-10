Real Sociedad-Napoli, Gattuso: "La sconfitta con l'Az rende questa gara ancora più importante"

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro la Real Sociedad: "Domani ci vorrà un grande Napoli, giochiamo contro una squadra forte che ha talento, organizzazione e personalità. Dobbiamo affrontarli opponendoci con le loro stesse armi. Dobbiamo avere la capacità di soffrire, perchè incontreremo una squadra che può metterci in difficoltà. La sconfitta con l'Az ha reso la gara di domani ancora più importante. Ovviamente ci sono ancora 15 punti a disposizione, però è vero che giovedì scorso abbiamo preso una mazzata. Il loro tecnico ha ragione quando dice che abbiamo un modo di interpretare le gare molto simile. Loro, come noi, puntano al controllo del palleggio e hanno una organizzazione collaudata. Domani siamo fortunati a non avere i tifosi allo stadio perchè sarebbe stata una bolgia, ma egualmente affronteremo un avversario battagliero, fiero e con grande personalità. Ci vorrà un grande Napoli per riuscire ad ottenere un risultato positivo".

Sulle scelte di formazione l'allenatore azzurro non si è sbilanciato: "Non so quanto cambierò in ottica formazione, ma sicuramente andrà in campo un Napoli competitivo che sta bene fisicamente. Domani ci aspetta una partita davvero intensa e dovremo essere pronti a lottare fino alla fine".

In conferenza ha parlato anche Fabian Ruiz: "Sarà una sfida molto bella sotto il profilo tecnico. Affrontiamo una squadra che ha un gioco molto aperto e offensivo, amano palleggiare e avere il possesso palla. E’ un tipo di gioco simile al nostro. Con Bakayoko mi trovo molto bene, però tutti i compagni di reparto sono validi e abbiamo una rosa molto competitiva".