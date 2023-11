Real Madrid-Napoli, l'appello del club azzurro ai tifosi che non saranno nel settore ospiti

La SSC Napoli, in occasione del match di UEFA Champions League in programma al Santiago Bernabéu tra il Real Madrid ed il Napoli, invita i propri tifosi a visionare le informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, il regolamento d’uso dello stadio e la lista degli oggetti e comportamenti vietati.

Il punto di incontro per i tifosi del Napoli, predisposto dalla Polizia locale è in Avenida de Brasil. I cancelli apriranno alle ore 19.00.

Per i tifosi del Napoli presenti nei settori diversi dal settore ospiti, è fortmente raccomandato di non indossare maglie, sciarpe, o utilizzare bandiere che riportino i loghi del Napoli. Sarà garantito loro l’accesso allo stadio ma, una volta dentro, saranno monitorate eventuali situazioni di rischio e, in caso di criticità si potrà ricorrere all’allontanamento dallo stadio.

Si consiglia, infine, a tutti i tifosi che si metteranno in viaggio, di prendere visione delle indicazioni fornite dall’Ambasciata Italiana, consultabili al seguente link: https://consmadrid.esteri.it/consolato_madrid/it/la_comunicazione/dal_consolato/2023/11/partita-di-calcio-real-sociedad_0.html.