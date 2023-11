Champions, nuovo infortunio in casa Real: salterà la partita col Napoli

"Modric ha un sovraccarico all'ischio, penso sia proprio questo. Ha giocato molto bene, in una posizione che non è la sua a livello difensivo". Ieri il Real di Carlo Ancelotti ha vinto 3-0 a Cadice, ma potrebbe aver perso Luka Modric per la sfida col Napoli in Champions, mercoledì prossimo.

Il calciatore croato è uscito al 70mo. Come riportato dalla Cope, c'è ottimismo sull'infortunio, ciononostante è molto probabile certo che l'ex Tottenham salterà la partita infrasettimanale.

Chi dovrebbe esserci è invece Brahim Diaz, il quale aveva saltato la trasferta di Cadice dopo aver contratto un virus intestinale.