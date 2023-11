Real Madrid-Napoli, Mazzarri punta su Meret e Simeone per la sfida del Bernabeu

Walter Mazzarri punta su Giovanni Simeone al centro dell'attacco per l'attesissima sfida contro il Real Madrid. Il tecnico azzurro non riserva altre grandi sorprese nell'undici iniziale che scende in campo al Santiago Bernabeu contro i 'blancos' di Ancelotti.

In difesa al posto degli infortunati Olivera e Mario Rui a sinistra c'è Juan Jesus, mentre in porta torna titolare Meret. Solo panchina per Victor Osimhen.

Questa la formazione ufficiale del Napoli: (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.