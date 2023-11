Mazzarri in sala stampa nonostante la febbre: "Sul 2-2 abbiamo avuto la sensazione di poterla anche vincere"

"Abbiamo fatto una buona prova fino al 2-2. Abbiamo fatto degli errori che contro una squadra forte come il Real Madrid non puoi permetterti, perchè ti puniscono subito. Sul 2-2 avevo la sensazione di poterla anche vincere. Siamo rientrati in campo nel secondo tempo da grandissima squadra. Quel tiro da fuori area di Paz ha rotto l'equilibrio del match. Nel finale abbiamo tentato il tutto per tutto per cercare il pareggio e ci siamo sbilanciati, prendendo il 4-2 in contropiede". Così Walter Mazzarri ha commentato Real Madrid-Napoli in conferenza stampa. Il tecnico azzurro è stato colpito da un attacco febbrile, ma si è comunque presentato in sala stampa.

"Errore di Meret sul gol del 3-2? Ha fatto delle bellissime parate, decisive. In quell'occasione aveva la visuale coperta da un compagno. E' rientrato da un infortunio, come Osimhen, che non è ancora al meglio. Il cambio di Zielinski? Era stanco, ammonito, aveva preso una botta. Fra tre giorni abbiamo l'Inter", ha aggiunto l'allenatore.