Non basta un buon Napoli al Bernabeu: il Real Madrid passa nel finale

Non basta un buon Napoli al Santiago Bernabeu. Gli azzurri escono sconfitti dal Real Madrid per 4-2 nonostante una bella prova. Simeone porta subito in vantaggio i partenopei, poi i 'blancos' ribaltano il match con Rodrygo e Bellingham. Anguissa pareggia in apertura di ripresa, ma nei minuti finali, con un uno-due micidiale firmato Paz-Joselu, gli spagnoli fanno loro la gara.

Nell'altro incontro del girone C Sporting Braga e Union Berlino pareggiano per 1-1. Ora agli uomini di Mazzarri basterà non perdere con due gol di scarto al Maradona contro i portoghesi per accedere agli ottavi di finale di Champions.

Le scelte di Mazzarri

Walter Mazzarri punta su Giovanni Simeone al centro dell'attacco. Il tecnico azzurro non riserva altre grandi sorprese nell'undici iniziale. In difesa al posto degli infortunati Olivera e Mario Rui a sinistra c'è Juan Jesus, mentre in porta torna titolare Meret. Victor Osimhen parte dalla panchina.

'Cholito' bello di notte

Simeone si conferma uomo Champions. Dopo le quattro segnature della scorsa stagione nella massima competizione europea per club, l'attaccante argentino timbra il cartellino al Bernabeu, portando in vantaggio i partenopei, prima dell'uno-due spagnolo firmato Rodrygo e Bellingham, che ribalta il match nella prima frazione.

Diaz spina nel fianco

Brahim Diaz è uno di quei giocatori che questo Napoli soffre oltremodo. Dopo le brillanti prestazioni della scorsa stagione con la maglia del Milan sia in campionato al Maradona che nel doppio confronto in Champions, il fantasista spagnolo si conferma 'bestia nera' degli azzurri. Sua l'azione del pareggio di Rodrygo, sue una serie di giocate che mandano in ambasce la retroguardia partenopea.

Meret croce e delizia

Serata in chiaroscuro per Alex Meret. Il portiere, al rientro dopo l'infortunio, sembrava in gran serata dopo aver salvato il risultato in almeno due occasioni nel secondo tempo, sul 2-2. La grave incertezza sul gol del 3-2 di Paz, però, ha trasformato la sua prestazione.

Il tabellino

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy (42' st Fernandez); Ceballos (12' st Joselu), Valverde, Kroos; Bellingham; Diaz (20' st Paz), Rodrygo (42' st Lucas). All. Ancelotti.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, J. Jesus (42' st Zanoli); Anguissa, Lobotka (42' st Raspadori), Zielinski (20' st Elmas); Politano (33' st Cajuste), Simeone (1' st Osimhen), Kvaratskhelia. A disp. Gollini, Contini, Ostigard, Zerbin, Gaetano. All. Mazzarri.

Arbitro: Letexier (Francia)

Marcatori: 9' Simeone (N), 11' Rodrygo (R), 22' Bellingham (R), 47' Anguissa (N), 84' Paz (R), 93' Joselu (R).

Note: ammoniti Zielinski, Cajuste.

La classifica del gruppo C

Real Madrid 15

Napoli 7

Sporting Braga 4

Union Berlino 2

Youth League, debacle per la Primavera

Brutta sconfitta per il Napoli Primavera nel match di Youth League contro i pari età del Real Madrid. Gli spagnoli vincono con un netto 6-0 ed eliminano la squadra di tedesco dalla corsa per il passaggio al turno successivo della Champions dei giovani.