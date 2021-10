Insulti razzisti a Koulibaly, prosegue l'inchiesta. Il Napoli minaccia: "La prossima volta lasciamo il campo"

Non si è, per fortuna, concluso nel dopogara del Franchi di Firenze il vergognoso episodio di razzismo che ha visto come vittime i tre calciatori africani del Napoli Koulibaly, Osimhen e Anguissa. Sulla vicenda è stata infatti aperta un'inchiesta dalla Procura federale. I "buu" razzisti e l'epiteto "scimmia di merda" non sarebbero stati indirizzati a KK e compagni da un singolo tifoso della Fiorentina, ma da un intero gruppo di persone in tribuna.

Dagli investigatori è stato ascoltato il giornalista di DAZN testimone di quanto accaduto, e sarà sentito lo stesso difensore del Napoli. Verranno acquisite – con tanto di audio – anche le immagini delle telecamere installate nello stadio fiorentino. L'obiettivo è identificare gli autori degli insulti razzisti: se identificati, per loro potrebbe scattare il Daspo con divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

Intanto sia il club Fiorentina che il sindaco di Firenze Nardella hanno chiesto scusa ai calciatori azzurri vittime della vicenda. Aurelio De Laurentiis sentirà il presidente della Figc, Gravina, per sottolineargli come per l’ennesima volta si sia verificato un problema di discriminazione razziale nei confronti del giocatori del Napoli, peraltro a pochi giorni dai cori anti città di Napoli verificatisi a Udine.

Dal club azzurro filtra anche l'ipotesi, in futuro, di abbandonare il campo in caso si ripetano queste manifestazioni di inciviltà.