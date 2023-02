Napoli, tegola in vista del Sassuolo: infortunio per Raspadori

Tegola per Luciano Spalletti in vista del doppio in campionato ed in Champions League contro Sassuolo ed Eintracht Francoforte.

L'attaccante è uscito anzitempo per un risentimento muscolare nel corso dell'allenamento del martedì e nei prossimi giorni sarà sottoposto ad esami strumentali.

Un recupero per la trasferta di Reggio Emilia, in quello che è stato il suo stadio per anni, appare, al momento, difficile.