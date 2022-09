Napoli, Raspadori e Kvaratskhelia ancora protagonisti in nazionale

Giacomo Raspadori e Khvicha Kvaratskhelia sono stati ancora grandi protagonisti nei match di Nations League giocati con le rispettive nazionali.

L'ex Sassuolo è andato ancora una volta in gol, siglando nel primo tempo la rete del vantaggio nel successo dell'Italia in casa dell'Ungheria per 2-0, che vale la qualificazione alle semifinali di Nations League.

Anche Kvaratskhelia ha scritto nuovamente il suo nome sul tabellino dei marcatori in Gibilterra-Georgia, terminata 2-1 in favore degli ospiti. L'attaccante del Napoli ha segnato il primo gol su calcio di rigore, che egli stesso si era procurato dopo 20 minuti di gioco.