Napoli, Raspadori si presenta: "Sognavo da bambino di giocare la Champions. Mi piace giocare nelle zone centrali"

"La mia ambizione era quella di venire al Napoli. E' stata una trattativa lunga, la società azzurra ha dimostrato di volermi fortemente e questo mi ha dato ancora più convinzione. Qui posso crescere e migliorare". Così Giacomo Raspadori si è presentato ufficialmente a Castel Volturno dopo la prima con la maglia del Napoli ieri al Maradona nell'amichevole contro la Juve Stabia.

L'attaccante della Nazionale ha parlato anche della posizione in campo e delle sue preferenze: "Mi trovo meglio nelle zone centrali, dietro la punta o anche come centravanti. Io comunque sono un giocatore duttile, sarò pronto ad ogni soluzione e ad ogni scelta che il mister farà".

La Champions

"Da bambino sognavo di giocare la Champions. Ora con il Napoli avrò l'opportunità di coronare questo mio sogno".

La città

"Sto imparando a conoscere Napoli in queste ore, è una città pazzesca. Sono felicissimo di poter giocare in un ambiente caldo come questo".