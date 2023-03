Napoli, buone notizie da Castel Volturno: Raspadori torna ad allenarsi in gruppo

Buone notizie per Luciano Spalletti in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. Nella seduta del martedì, infatti, Giacomo Raspadori ha svolto quasi tutto l'allenamento in gruppo.

L'attaccante, costretto a saltare anche l'impegno con l'Italia per infortunio, è pronto dunque a tornare a disposizione del tecnico per la sfida contro il Milan, in programma domenica sera al Maradona.

Intanto prosegue il rientro alla spicciolata dei nazionali: già tornati a Castel Volturno Meret, Politano, Di Lorenzo e Lobotka.