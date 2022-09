Rangers Glasgow-Napoli, Spalletti: "Dobbiamo dettare i tempi di gioco. I tifosi saranno comunque con noi"

"Bisognerà calarsi subito in un clima molto appassionato come quello scozzese, ma in queste competizioni sappiamo che ogni gara ha un pezzo di fascino e di nobiltà. Queste gare ci devono rendere felici come se fosse un regalo di Natale, perchè essere in questa competizione ci deve dare gioia". Così Luciano Spalletti ha presentato in conferenza stampa Rangers Glasgow-Napoli, match valido per la seconda giornata dei gironi di Champions League.

Per il tecnico azzurro la ricetta per fare una grande partita è una sola: "Loro quando giocano in casa hanno una forza e una motivazione aggiuntiva, perchè la spinta che sa darti uno stadio come l'Ibrox poi si traduce in una energia enorme. Noi abbiamo già giocato in ambienti caldi che possono mettere pressione, anche in Italia, però siamo riusciti spesso a far prevalere le nostre qualità mettendo il match sul piano che più è congeniale alle nostre caratteristiche. C'è solo un modo per fare una bella gara domani, ovvero quella di tenere palla e comandare il gioco col possesso".

L'assenza dei tifosi

"L'unica cosa che ci dispiace è non poter avere i nostri tifosi. Sappiamo, però, che saranno davanti alla televisione e al nostro fianco con il cuore. Percepiamo anche a distanza la loro energia".

Il sostituto di Osimhen

"Raspadori o Simeone? Non si perde niente con nessuno dei due".

Anguissa: "Partita molto importante per la classifica"

"Domani giocheremo una gara che può rivelarsi molto importante per la classifica del girone. Siamo qui su un campo difficile per cercare il successo, senza fare calcoli. Ci dispiace che non ci siano i nostri tifosi al seguito, ma noi proprio per questo dovremo moltiplicare le forze anche per loro che sono sempre nel nostro cuore". Così Frank Zambo Anguissa in conferenza stampa.