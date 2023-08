Violenze durante Frosinone-Napoli: ragazze costrette a togliere la maglia del Napoli e fidanzati presi a botte

Altre due storie di violenze sono emerse in queste ore relativamente alla partita Frosinone-Napoli disputatasi domenica scorsa allo stadio Benito Stirpe.

Un tifoso del Napoli di 19 anni, residente in provincia di Caserta, è finito in ospedale dopo essere stato aggredito all'esterno dell'impianto. Due tifose napoletane residenti a Frosinone sono invece state minacciate e i loro fidanzati malmenati. A riportare la notizia è CasertaNews.it.

Il questore di Frosinone, Domenico Condello, con un provvedimento d'urgenza, convalidato dal Gip del tribunale di Frosinone, ha emesso a carico di due tifosi un provvedimento di Daspo. Si tratta di un disoccupato di 43 anni e di un operaio di 42 anni, entrambi con precedenti penali che per cinque anni non potranno frequentare alcuna manifestazione sportiva. Sono ritenuti colpevoli dei due gravi episodi.

La prima aggressione è avvenuta a danno di due giovani donne tifose del Napoli e residenti in provincia di Frosinone, e a danno di due giovani che hanno cercato di intervenire a loro difesa. A fine partita uno dei due denunciati, il 43enne, ha avvicinato due donne, che indossavano la maglia del Napoli, intimando loro di toglierle. Il tutto sostenuto da altri esagitati. Le giovani spaventatissime hanno cercato di difendersi e per questo è intervenuto un loro amico, sostenitore del Frosinone che è stato costretto a togliersi la maglia giallazzurra per farla indossare a una delle ragazze. Questo non è servito a far desistere l'uomo che lo ha preso a schiaffi e pugni, rompendogli il setto nasale.

La seconda aggressione ha visto finire in ospedale un tifoso di 19 anni residente in provincia di Caserta, che all’uscita dall’impianto sportivo è stato costretto a togliersi di dosso la maglia del Napoli. Nonostante questo ha ricevuto sul volto una violenta gomitata che lo ha costretto al ricovero in ospedale.

I due episodi si sono verificati alla presenza dei tifosi che stavano lasciando lo stadio, tra cui tanti bambini spettatori, loro malgrado, di queste inaudite scene di violenza.