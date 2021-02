Rafa Benitez e l'ipotesi ritorno a Napoli: "Ho un grande rapporto con la città"

"Non tiratemi dalla bocca parole che non voglio dire", ha puntualizzato a Onda Cero

Si sta parlando sempre di più, nelle ultime settimane, di un ritorno a Napoli (come manager?) di Rafa Benitez, al momento fermo dopo l'ersperienza in Cina. "Un mio ritorno a Napoli? Ho una grande relazione con la gente di Napoli e seguo ancora la squadra. Non tiratemi dalla bocca parole che non voglio dire, meglio non esprimermi", sono state le sue parole sul tema a 'Onda Cero'.

Il tecnico spagnolo ha proseguito a parlare del suo passato partenopeo. "Zapata? Il suo ex allenatore, Pellegrino, me ne parlò benissimo. All'epoca era un giovane che doveva crescere e c'erano Higuain, Mertens ed altri davanti a lui, perciò non ebbe spazio". "Koulibaly e Ghoulam? Erano giovani che crescevano al fianco di esperti come Albiol", ha anche aggiunto.