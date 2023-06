L'ex tecnico del Napoli Rafa Benitez è a Istanbul per la finale di Champions che si giocherà stasera tra Inter e Manchester City.

Intervistato da Sky Sport, ha anche detto la sua sulle voci a proposito di un suo possibile ritorno sulla panchina del club azzurro fresco Campione d'Italia.

"Se torno al Napoli? Sto aspettando - ha detto il tecnico spagnolo - voglio ancora vincere, non voglio stare a metà classifica. La decisione è di qualcun'altro. Io sono preparato, guardo e analizzo tutto, lo faccio sempre e vorrei farlo fino alla fine dei miei giorni".

Benitez ha anche parlato della rocambolesca finale di Champions che col Liverpool vinse, nel 2005, contro il Milan. "Cosa dissi all'intervallo? (I suoi erano sotto 3-0, ndR) Non avevamo niente da perdere, bastava un gol per rientrare in partita. E così è stato". E poi delle due finaliste di stasera: "Inter? Ho un buon rapporto con loro ma devo essere neutrale. Guardando la Premier, vedendo l'Arsenal e il City, già sapevo che avrebbe vinto il City. Guardiola ha esperienza, nell'Inter nessuno invece. Questo è un vantaggio, così come ovviamente la qualità della squadra. Tatticamente la fase difensiva a 5 mi lascia qualche dubbio. Il City attacca bene, ma se l'Inter si difende bene, attacca due contro due e lavora bene può mettere in difficoltà il City. Devono sempre pensare di poterla vincere, bisogna resistere fino a 20 minuti dalla fine, poi ci si prova".