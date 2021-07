Napoli, primo giorno di raduno a Castel Volturno: il resoconto

La squadra ha svolto, come da programma, test medici e atletici in palestra e leggero lavoro tecnico individuale sul campo 1

Giornata di raduno per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno. La squadra ha svolto, come da programma, test medici e atletici in palestra e leggero lavoro tecnico individuale sul campo 1.

Per mercoledì è previsto lo stesso programma, prima della partenza di giovedì verso il ritiro di Dimaro in Val di Sole.