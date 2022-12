Champions League, le raccomandazioni dell'Eintracht ai tifosi: "Vi sconsigliamo di soggiornare a Napoli"

"A causa della situazione della sicurezza in loco, l'Eintracht Francoforte sconsiglia di prenotare un hotel in città o di identificarsi come tifoso dell'Eintracht, soprattutto indossando abiti da tifoso, e di soggiornare a Napoli durante i giorni che circondano la partita". E' quanto si legge sul sito ufficiale dell'Eintracht Francoforte, prossimo avversario del Napoli agli ottavi di Champions League, tra le raccomandazioni indirizzate ai propri tifosi in vista del match in programma allo stadio Maradona il 15 marzo.

"Le autorità italiane specificheranno come raggiungere lo stadio il giorno della partita e designeranno un punto di ritrovo che dovrà essere visitato dal pomeriggio. Da lì ha luogo un viaggio in autobus accompagnato dalla polizia fino allo stadio. Non sarà possibile recarsi individualmente allo stadio", aggiunge il club tedesco nelle indicazioni destinate ai propri supporters.