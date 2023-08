Quote Scudetto: gli scommettitori snobbano il Napoli

Lo Scudetto vinto a maggio non ha convinto gli scommettitori d'Italia a puntare sul Napoli per la vittoria del campionato 2023/24. Infatti, secondo i dati raccolti da Planetwin 365, gli utenti hanno scelto Milan e Inter come favorite. Una scelta che va contro anche alle quote che gli stessi bookmakers hanno proposto. Per gli analisti, infatti, la quota più bassa è stata affidata all'Inter, la cui vittoria pagherebbe 2,50 la posta. Dietro i nerazzurri ci sono i partenopei con una quota di 3,25.

Invece, per il 23 per cento degli scommettitori a vincere sarà il Milan, seguita dall'Inter (21 per cento)e dalla Roma (16), la cui vittoria paga addirittura 12 volte la posta. Solo quarta la squadra allenata da Garcia, scelta dal 15 per cento, che paga le incognite seguite agli adii di Spalletti, Giuntoli e Kim. Stesse preferenza per la Juventus, mentre le outsider Lazio e Atalanta restano sotto al 10 per cento.