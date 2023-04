Spalletti sulla corsa scudetto: "Dobbiamo fare 15 punti in 10 partite e li faremo" | VIDEO

"Noi non molliamo nulla, sono anni che sono dietro al pallone e so che a volte sul percorso ci sono delle buche. Noi siamo convinti delle nostre possibilità e sappiamo di dover fare 5 vittorie in campionato. Ci interessano poco i giudizi esterni. Dobbiamo fare 15 punti in 10 partite. E vedrete che li faremo. Li faremo...". Così Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Napoli a Castel Volturno, ha parlato della corsa scudetto.

Tutte le dichiarazioni del tecnico azzurro nel video integrale della conferenza pubblicato dalla Ssc Napoli sul suo canale ufficiale Youtube: