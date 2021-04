Prossimo allenatore del Napoli, Spalletti il favorito secondo i 'bookies'

E' Luciano Spalletti il candidato più accreditato a sedersi sulla panchina del Napoli nella prossima stagione secondo i 'bookmakers'. L'ex tecnico di Inter e Roma è infatti quotato a 3.00 sulla lavagna di Sisal Matchpoint.

A seguire sul podio ci sono il tecnico del Verona Ivan Juric (4.00) e l'attuale allenatore azzurro Gennaro Gattuso (5.00).

Più staccati gli ex Sarri (7.50) e Benitez (9.00). In lavagna anche altri ex azzurri come Allegri (12.00), De Zerbi (12.00) e Mazzarri (50.00).

Quota 9.00 per Simone Inzaghi, e 16.00 per Paulo Fonseca e Vincenzo Italiano, seguiti da Sinisa Mihajlovic a 20.00.