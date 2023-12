Il Napoli sul pronipote di Maradona? "Ho letto e ho chiesto informazioni. Se ne occupa il mio agente"

L'indiscrezione è di quelle a dir poco suggestive. "Il Napoli tratta il pronipote di Maradona", la voce che sta circolando in Argentina negli ultimi giorni e partita da Radio Continental. Il club azzurro - stando a quanto arriva da oltreoceano - sarebbe sulle tracce di Hernan Lopez Munoz, 23enne centrocampista offensivo del Godoy Cruz, con metà cartellino di proprietà del River Plate.

Fino a qui tutto normale, se non fosse che Lopez è il figlio della sorella di Diego Armando Maradona. Un accostamento, quindi, non proprio banale quello con la maglia azzurra.

Il calciatore, nel corso di un'intervista rilasciata alla trasmissione Primer Tiempo sul canale Twitch di Olè, ha parlato di queste voci che lo hanno accostato nelle ultime ore al club partenopeo: "Sul Napoli ho chiesto di non entrare nell'argomento. Esattamente come con il River. Ho letto del Napoli, poi ho chiesto informazioni e ho preferito che non mi dicessero di più, perché ovviamente non voglio perdere la concentrazione neanche io. Ho giocato una partita sabato e ho preferito che il mio rappresentante si occupasse di tutto, sabato devo giocare la partita. Ne ero consapevole, ma non mi sono nemmeno lasciato coinvolgere troppo dall'argomento", ha spiegato Hernan Lopez.

"Per qualsiasi giocatore andare in Europa e giocare sarebbe bellissimo e un sogno. Ma oggi sono al Godoy Cruz e a dicembre vedremo cosa succederà. Ad oggi non so nulla di più, ho preferito sottrarmi da tutte le speculazioni, ho chiesto al mio rappresentante di sistemare la cosa. Voglio finire il campionato con Godoy Cruz, costi quel che costi. Una volta finito, vedrò, ma non dipende da me ma da cosa decideranno i club", ha aggiunto il pronipote del 'Pibe de Oro'.