Priscilla Salerno, cuore granata: pose hot per Napoli-Salernitana | LE FOTO

Una Priscilla Salerno scatenata per sostenere la sua salernitana nel derby con gli undici di Mazzarri. "La Salernitana può dire la sua anche se sicuramente troverà un Napoli agguerrito che si giocherà la sua partita dell'anno - spiega l'attrice per adulti - Credo che se il Napoli dovesse perdere ci sarà uno stravolgimento che i giocatori non vogliono sicuramente".

Dall'attrice anche una spinta ai granata perché facciano meglio delle recenti uscite: "Se qualche giocatore pensasse meno alle donne e a onlyfans forse giocherebbe meglio", ha aggiunto, senza specificare a chi è rivolta l'accusa.