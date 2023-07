Arriva il primo test in campo per il Napoli

Parte domani con il primo test la stagione in campo del Napoli nel ritiro di Dimaro Folgarida. Il club di Garcia esordisce alle 18 contro il club dilettante dell'Anaune, che fu il primo match anche della scorsa stagione. Garcia comincia a costruire con le riserve il percorso del suo esordio in azzurro, col Napoli che parte con lo scudetto sulla maglia per la terza volta nella storia. Grande entusiasmo dei tifosi che domani però vedranno i campioni solo in panchina, da Osimhen a Di Lorenzo, da Kvaratskhelia a Lobotka e Meret, che corricchiano da un paio di giorni. Tra i titolari in campo ci saranno Juan Jesus, Mario Rui e Politano.

L'esterno destro oggi ha parlato a Sky lanciando sfide al gruppo azzurro: "Voglio avere - ha detto - più continuità rispetto all'anno scorso, giocare più partite e fare più gol. Per il futuro ho parlato con il mio procuratore che discuterà con la società e vedremo se la penseremo tutti e due allo stesso modo". Possibili nuovi ostacoli da affrontare dunque in un ruolo che vede a rischio anche Lozano, l'alternativa a destra, che è in scadenza il prossimo anno ed è in trattativa con il Napoli già in questo mercato. Per il nuovo Napoli si dice addio all'ipotesi di Lucas Tousart come vice Lobotka, visto che l'ex calciatore di Garcia a Lione ha firmato per l'Union Berlino. Resta in piena corsa invece la trattativa con il possibile arrivo a centrocampo di Lo Celso, 27enne argentino che lascerà il Tottenham.