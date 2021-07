Calendario Serie A 2021-2022, quali sono le squadre che il Napoli non potrà affrontare all'esordio

Il calendario della Serie A TIM 2021-2022 sarà svelato mercoledì 14 luglio, a partire dalle ore 18.30. Le giornate che comporranno la prossima stagione saranno svelate in diretta su Dazn e sugli account social ufficiali e il canale YouTube di Lega Serie A.

Annunciati i vincoli e i criteri che saranno rispettati nella compilazione del calendario della Serie A TIM, che per la prima volta presenterà le partite del girone di ritorno in ordine diverso, sia come sequenza, sia come composizione all’interno di una giornata, rispetto all’andata.

Per quanto riguarda la prima giornata di campionato, sono due le squadre che il Napoli non potrà sicuramente incontrare all'esordio: si tratta della Fiorentina, già incontrata alla prima giornata nella stagione 2019-2020, e della Salernitana, non essendo possibile programmare derby alla prima e all’ultima giornata.