Presentazione Napoli a Dimaro, la squadra sul palco con la coppa dello scudetto | VIDEO

Grande entusiasmo a Dimaro per il Napoli campione d'Italia che si è presentato ai suoi tifosi in un evento partecipatissimo. Sul palco calciatori, staff, dirigenza e il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha dato anche alcune notizie di mercato, tra cui quella del rinnovo fino al 2029 di Giovanni Di Lorenzo.

Proprio il patron azzurro, insieme al figlio Edoardo, ha portato sul palco la coppa dello scudetto, che la squadra ha alzato nuovamente sulle note di "We are the champions" nell'entusiasmo generale dei tifosi presenti.

Le immagini pubblicate dalla Ssc Napoli su Instagram: