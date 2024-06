Conte, tutto pronto per la presentazione: dove e quando si terrà

C’è una data e un luogo, per la presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli.

Il tecnico salentino si presenterà a stampa e tifosi il prossimo 26 giugno, mercoledì, a Palazzo Reale, nel Teatro di Corte, alle 15.15.

Lo ha reso noto nella serata di ieri lo stesso club partenopeo.

Inizialmente per la presentazione si era paventata l’ipotesi Teatro San Carlo, poi sfumata per il mancato accordo tra club e Fondazione.

L’idea di utilizzare un luogo importante della città è parte integrante della campagna di brand “A NEW 3RA. From Napoli to the World” avviata lo scorso anno, nel caso della presentazione del tecnico dello scorso anno con la valorizzazione del salone delle feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Intanto è ufficiale anche il fatto che i giocatori si raduneranno qualche giorno a Castel Volturno prima della partenza per il ritiro di Dimaro, in Trentino, fissata l'11 luglio.