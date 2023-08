Garcia sulla preparazione: "Diversa dallo scorso anno. La squadra necessita di una programmazione differente"

"La preparazione è diversa dallo scorso anno, perchè la stagione passata bisognava finalizzarsi sui primi tre mesi e poi riprendere dopo la sosta del Mondiale. Adesso bisogna andare avanti senza pause fino al termine del campionato e quindi la squadra necessita di una programmazione differente". Così Rudi Garcia, al termine di Napoli-Augsburg, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del cambio di preparazione della squadra rispetto allo scorso anno, di cui si è tanto discusso negli ultimi giorni.

Il tecnico azzurro ha espresso soddisfazione per quanto visto nel corso del match contro i tedeschi: "E' stato un test molto attendibile. Sono giunte buone indicazioni, queste gare servono anche a fare esperimenti e provare varie soluzioni. E' stata una vera partita perchè la squadra tedesca ha avuto l'atteggiamento di un match ufficiale, è stata fisica e determinata e quindi siamo stati bravi a disputare una gara intensa ed ho visto una bella prestazione anche sotto l'aspetto del carattere. Al momento ho un numero giocatori non disponibili sia per motivi di prevenzione che per questioni di mercato e quindi oggi ho visto all'opera anche uomini che si sono adattati a vari ruoli. Ho indicazioni un po' più chiare sulla rosa perchè tutti hanno dato risposte importanti".