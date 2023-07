Premio speciale per il Napoli a Lampedusa: il riconoscimento

Nuovo riconoscimento per il Napoli. Il club azzurro, infatti, riceverà un premio speciale in occasione della serata finale dell'ottava edizione del Premio giornalistico internazionale "Cristiana Matano", in programma sabato 8 luglio a Lampedusa.

La società partenopea sarà premiata in quanto "simbolo vincente del Sud e perfetto esempio di integrazione delle culture".