Festa scudetto Napoli, tutto sulla premiazione degli azzurri

Domenica 4 giugno la Lega Serie A e TIM consegneranno al Napoli, società vincitrice dello scudetto 2022/2023, la coppa di Campione d’Italia.

La premiazione avrà luogo sul terreno di gioco dello stadio “Diego Armando Maradona” al termine di Napoli-Sampdoria. Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, e l’amministratore delegato di TIM, Pietro Labriola, consegneranno la medaglia d’oro a tutti i calciatori e all’allenatore Luciano Spalletti. Il capitano Giovanni Di Lorenzo salirà per ultimo per alzare il trofeo.

La storia

Lo scudetto, come simbolo della vittoria del campionato di Serie A, è un’esclusiva italiana e ha una storia illustre. L’invenzione del piccolo stemma è, infatti, riconducibile a Gabriele D’Annunzio, che nel 1920 a Fiume volle apporre uno scudo tricolore sulla divisa di una selezione del comando militare italiano in occasione di una gara amichevole tra i legionari e una rappresentativa locale. Nel 1924 lo scudetto venne adottato dalle autorità calcistiche nazionali e fu deciso che la squadra prima classificata del campionato lo applicasse sulla maglia con i colori della bandiera italiana, rappresentativo dell’unità nazionale a livello calcistico. La Coppa di Campione d’Italia, invece, è stata ideata nel 1960 da Ettore Calvelli, medaglista e scultore di consolidata fama internazionale, e dal 2005 viene consegnata direttamente sul campo.

L'esperienza immersiva

Gli appassionati che inquadreranno il QR code durante la diretta Dazn, potranno entrare direttamente in campo e vivere un’esperienza immersiva a 360° grazie alle speciali TIM CAM 5G presenti a bordo campo. Da casa direttamente dal proprio smartphone, infatti, si potrà scegliere in autonomia l’angolazione delle speciali cam ad altissima definizione, rendendo unico il proprio punto di vista dello spettacolo.

Tornelli chiusi al termine di Napoli-Sampdoria

In occasione della gara contro la Sampdoria, in programma domenica alle ore 18:30, in considerazione dell’elevato afflusso di spettatori previsto, la Ssc Napoli invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d’ingresso. I tornelli apriranno alle ore 15:30, per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico.

La Ssc Napoli ricorda, inoltre, che al termine della gara i tornelli di ingresso resteranno chiusi. Non sarà possibile accedere allo stadio a fine partita. All'evento dei festeggiamenti per lo scudetto, assisteranno solo le persone presenti nell'impianto dall'inizio della gara.

Copertura dell'evento in tutti e 5 i continenti

L'ultimo match degli azzurri contro la Sampdoria sarà seguito in tutto il mondo, per un evento che vedrà la copertura televisiva dei 5 Continenti.

USA : la gara sarà trasmessa da CBS, in diretta, su Paramount+ (OTT) e su The Golazo Network

: la gara sarà trasmessa da CBS, in diretta, su Paramount+ (OTT) e su The Golazo Network MENA : la gara sarà trasmessa, in diretta, da Starzplay (OTT) e da Abu Dhabi Media su Abu Dhabi Sport Premium 1 (canale lineare)

: la gara sarà trasmessa, in diretta, da Starzplay (OTT) e da Abu Dhabi Media su Abu Dhabi Sport Premium 1 (canale lineare) Russia : la gara sarà trasmessa da Match TV, in diretta, su Match TV (canale lineare) e su Match Football 1 (canale lineare)

Previsto il collegamento delle maggiori nazioni europee come Inghilterra, Spagna, Germania, Russia, Polonia, Bulgaria, Grecia, Portogallo, Olanda, Slovacchia, delle centro-sudamericane quali Argentina, Brasile Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, Messico, Uruguay, Paraguay e Venezuela.

Collegati anche Australia, Cina, Georgia, Giappone, Canada, gli Stati africani di Angola, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Marocco, Mozambico, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo, Uganda, Zambia, Zimbawe

Copertura anche in altri paesi asiatici con collegamenti in Bangladesh, Brunei, Cambogia, Indonesia, Filippine, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam.