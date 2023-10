Napoli, i nomi dei possibili sostituti di Garcia in caso di addio del tecnico

Il futuro di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli, dopo il brutto ko interno contro la Fiorentina, sembra essere al momento in bilico. Il club azzurro potrebbe valutare anche l'ipotesi di una svolta tecnica nell'ambito di una riflessione su queste prime 10 partite stagionali tra campionato e Champions nel corso delle quali i campionati d'Italia sono stati già sconfitti per ben tre volte.

Con il ko incassato contro i viola, che va ad aggiungersi a quelli con Lazio e Real Madrid, la squadra partenopea ha collezionato la terza sconfitta nelle prime 5 gare stagionali ufficiali, tra campionato e coppe, disputate tra le mura amiche. Per ritrovare un dato statistico simile, con il pubblico presente sugli spalti, bisogna risalire al 2002, in Serie B, sotto la gestione Colomba. Anche in quella stagione, la 2002/2003, il Napoli partì con tre ko nei primi cinque match disputati nell'allora San Paolo tra campionato e Coppa Italia (Cosenza 1-2, Livorno 0-1 e Siena 1-2).

Tre sconfitte (con Az Alkmaar, Sassuolo e Milan) nelle prime cinque partite stagionali disputate nell'impianto di casa il Napoli le aveva patite anche sotto la gestione Gattuso, nel 2020, ma si trattava di match disputati nell'era Covid e senza i tifosi sugli spalti, con il valore del fattore campo quasi del tutto ininfluente.

I nomi dei possibili sostituti in caso di addio di Garcia

Ma chi potrebbe sedersi sulla panchina del Napoli nel caso in cui la situazione dovesse prendere una piega diversa e dovesse concretizzarsi l'addio del tecnico francese? Il sogno dei tifosi azzurri si chiama Antonio Conte, ma l'operazione per portare l'ex ct della Nazionale all'ombra del Vesuvio sarebbe al limite del probitivo dal punto di vista economico per via dell'alto ingaggio dell'allenatore pugliese, a cui andrebbe poi aggiunto lo stipendio di Garcia da qui fino al 30 giugno 2025. Anche dal punto di vista tecnico, poi, l'ex Inter e Juventus porterebbe uno stravolgimento dal punto di vista del modulo, essendo ormai focalizzato su uno schieramento con una difesa a tre, cosa alquanto inattuabile in questo momento con l'organico attuale.

A tre gioca anche Igor Tudor, reduce dalle esperienze con Verona prima e Marsiglia poi nelle ultime due stagioni, con un ingaggio, però, del tutto alla portata del club partenopeo rispetto al suo ex compagno di squadra ai tempi della Juve.

Dall'estero arriva anche la suggestione Marcelo Gallardo, allenatore 'pigliatutto' con il River Plate che ha dominato in Sud America con il suo 4-3-3. Il nome del 47enne tecnico argentino era stato accostato a più riprese agli azzurri anche durante l'estate.

Un altro seguace della difesa a quattro è Marco Giampaolo. Il tecnico abruzzese è reduce da tre esperienze poco felici sulle panchine di Milan, Torino e Sampdoria, ma per idee e concezioni tattiche è uno di quelli che si inserirebbe sulla scia 'giochista' del Napoli ammirato negli anni scorsi. Inoltre, a differenza degli altri, potrebbe accettare anche un contratto fino al termine della stagione, magari con un rinnovo condizionato al verificarsi di determinati risultati.