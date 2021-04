Napoli, rilevato un caso di positività al Covid nello staff azzurro

Un caso di positività al Covid-19 è stato rilevato nello staff del Napoli nelle ultime ore. E' quanto reso noto questa mattina dal club partenopeo.

In seguito alla positività al tampone di un componente dello staff sanitario rilevata ieri mattina e non presente a Torino, in accordo con le autorità sanitarie e secondo i protocolli FIGC, il gruppo squadra ha effettuato, dopo le 24:00, un nuovo ciclo di tamponi molecolari.

L'esito dei test effettuati su tutti i componenti del gruppo squadra è negativo.