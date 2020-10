Calciatore positivo al Covid, il Sassuolo si prepara in vista del Napoli con allenamenti individuali

Cattive notizie per Roberto De Zerbi in vista della sfida di campionato contro il Napoli, in programma domenica pomeriggio allo Stadio San Paolo.

Il calciatore Lukas Haraslin è infatti risultato positivo al Coronavirus. Proprio in virtù della positività dello slovacco, il Sassuolo ha ripreso nella giornata di martedì la preparazione al Mapei Football Center con una seduta atletica individuale, come da protocollo anti-Covid.