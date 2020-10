Napoli-AZ Alkmaar, nuovi positivi al Covid-19 nel club olandese: l'annuncio

Ci sono nuovi casi di positività al Coronavirus nell'AZ Alkmaar, dopo i 9 già riscontrati nei giorni scorsi. Ad annunciarlo sul proprio sito ufficiale è stato il club olandese, che giovedì prossimo affronterà al San Paolo il Napoli per il match valevole per la prima giornata dei group stage di Europa League.

"Martedì, nel gruppo di giocatori dell'AZ, sono state trovate numerose nuove infezioni da Coronavirus. È attualmente in corso un inventario dell'entità dei contagi", si legge in una nota della squadra di Alkmaar, che annuncia anche di essere in stretto contatto con le autorità calcistiche olandesi e con la Uefa.

Ricordiamo che secondo le norme Uefa, per la regolare disputa del match è necessario che un club inserisce in distinta 13 calciatori.