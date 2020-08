Sospetto caso di Covid per una giornalista: segue il ritiro del Napoli

A Castel di Sangro una giornalista al seguito del ritiro del Napoli potrebbe essere risultata positiva al Covid-19. A dare la notizia il portale di informazione calcistica "Si gonfia la rete".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La giornalista napoletana sarebbe ora in isolamento con due suoi colleghi. Secondo quanto trapela ha trascorso le vacanze in Sardegna, partecipando anche ad una serata al Billionaire, dove si sono registrati molti casi di Coronavirus. Apprensione per coloro che sono entrati in contatto con la giornalista a Castel di Sangro.