Poppella con De Laurentiis, gli azzurri si rifanno coi suoi dolci dopo la brutta sconfitta col Frosinone

Una sconfitta amara quella maturata ieri al Maradona col Frosinone in Coppa Italia (addirittura 4-0), ma in qualche modo "addolcita" - per i protagonisti in campo almeno - da un simpatico fuori programma che si è verificato a fine gara.

Ciro Poppella, invitato allo stadio e premiato da Aurelio de Laurentiis con una maglietta a lui dedicata, ha infatti omaggiato dirigenza, staff e giocatori dei suoi dolci.

Un'occasione per mettere alle spalle ancora più rapidamente una serata no e ripartire con determinazione.