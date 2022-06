Calciomercato Napoli, un altro nome in uscita: Politano al Valencia pista concreta

Il nuovo Valencia di Gattuso è a lavoro per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione, ed uno degli obiettivi per l'attacco è proprio il partenopeo Matteo Politano. Il tecnico calabrese sta insistendo per averlo in rosa: nelle ultime ore, secondo quanto riporta Sky Sport, ci sono stati dei nuovi contatti tra le parti, ma il Valencia deve necessariamente vendere, prima di poter operare anche in entrata.

È probabile che l'assalto a Politano possa essere solo posticipato di qualche giorno, o di qualche settimana. Nelle ottanta panchine collezionate da Gattuso a Napoli, settanta volte in campo è sceso Matteo Politano, che altro non è che il dodicesimo calciatore più utilizzato da Gattuso nella sua carriera da allenatore e il quinto tra tutti quelli avuti da lui a Napoli. Dati sinonimo di fiducia. Con lui in panchina, Politano ha segnato 14 gol e offerto 7 assist per i propri compagni, di cui 9 nella stagione 2020/2021, la sua migliore in assoluto per quanto riguarda i numeri.

D'altra parte l'esterno partenopeo è in rottura col tecnico Spalletti del quale non sente la stima. Nella scorsa stagione il toscano lo ha utilizzato decisamente poco e le prestazioni del calciatore non sono state all'altezza delle precedenti stagioni.