Nazionale, Politano entra e poi viene sostituito da Spalletti: la reazione del giocatore del Napoli

"Missione compiuta EURO 2024, ci siamo! Forza Italia". Matteo Politano festeggia così il pareggio 0-0 fuori casa ottenuto ieri dalla Nazionale contro l'Ucraina, che ha permesso agli azzurri il passaggio alla fase finale del Campionato Europeo.

La prestazione dell'esterno destro d'attacco del Napoli in Nazionale sta facendo discutere da ieri sera i tifosi partenopei. Politano era inizialmente stato tenuto fuori dal match da Spalletti, per poi entrare al 71mo al posto di Zaniolo.

La sostituzione

La sorpresa è arrivata giusto 21 minuti dopo, quando l'allenatore toscano - visto il peso offensivo che stava schierando la squadra ucraina - ha deciso di fare uscire il calciatore: al 2ndo supplementare (su 5 concessi e poi quasi 6 dati sul campo) Politano è stato sostituito da Darmian, giocatore più difensivo.

La reazione del calciatore

In molti, ricordando il rapporto non sempre eccellente al Napoli tra Spalletti e Politano, e anche una recente reazione di questi ad una sostituzione con Rudi Garcia, si aspettavano forse una reazione del calciatore che però non c'è stata. Politano ha capito quanto fosse importante mantenere il risultato e, a giudicare dal linguaggio del corpo quando è uscito dal campo e dalle parole successive, preso nel migliore dei modi quella che non è stata certamente una bocciatura tecnica ma una sostituzione tattica.